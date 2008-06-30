Юрий Луценко на Совете министров внутренних дел СНГ (фото)

28 июня в Батуми (Грузия) состоялось заседание Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ. На заседании было принято решение о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров внутренних дел стран-участниц Содружества независимых государств и проекте Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью.

Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН