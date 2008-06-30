Юрий Луценко на Совете министров внутренних дел СНГ (фото)

09:13, 30 июня 2008
Политика
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Заседание состоялось в Батуми

28 июня в Батуми (Грузия) состоялось заседание Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ. На заседании было принято решение о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров внутренних дел стран-участниц Содружества независимых государств и проекте Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью.

Министры внутренних дел стран СНГ после заседания Совета в Батуми (Грузия), 28 июня 2008 р.

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, слева министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили

На зсаедании Совета министров внутренних дел стран СНГ

Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН

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