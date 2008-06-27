Человек Литвина пугает нардепов абсолютно неконтролируемой Тимошенко

Поддержка резолюции о недоверии правительству лишь углубит кризис в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам заместитель председателя фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Он отметил, что в случае отставки, правительство будет продолжать исполнять обязанности, но в такой ситуации “оно будет абсолютно неподконтрольно Верховной Раде Украины”.

«Мы фактически дадим «зеленый свет» определенной части политикума работать без ощущения ответственности за свои действия, при этом со стороны этого состава правительства будет отдана команда парламентским проправительственным фракциям на как можно более длительное время законсервировать эту выгодную для них ситуацию», – отметил И.ШАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”, внесенный, в частности, народным депутатом Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракция Партии регионов). Проектом постановления предусмотрено принять резолюцию о недоверии Кабинету министров.