Тимошенко надеется, что ВР поспешит ради ее бюджета

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Верховной Раде удастся приять изменения в государственный бюджет 2008 года до выхода на каникулы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство намерено передать проект документа об изменениях в бюджет в Верховную Раду на следующей неделе.