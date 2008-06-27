В ответ на "главный вопрос" коалиции КС умыл руки

Норма закона об исключении народного депутата из фракции не была предметом рассмотрения Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил судья-докладчик КС Петр СТЕЦЮК на пресс-конференции после обнародования Конституционным Судом решения по предоставлению 50 народных депутатов относительно конституционности положений частей 5, 6 ст. 13 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», ч. 4 ст. 61 Регламента Верховной Рады Украины и официального толкования положений п. 6 ч. 2, ч. 6 ст. 81, ч. 6 ст. 83 Конституции Украины, ч. 4 ст. 13 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины».

По словам судьи, народные депутаты уточняли только положение о терминах «невхождения» или «выхода» народного депутата из состава депутатской фракции.

П.СТЕЦЮК подчеркнул, что Конституционный Суд дал на этот вопрос четкий ответ о неконституционности нормы закона относительно права народного депутата свободно выходить из состава фракции, а также не входить ни в одну из зарегистрированных фракций.

В то же время он добавил, что норма, касающаяся порядка невхождения и выхода народных депутатов, избранных от политических партий или блоков, должна определяться отдельным законом или внесением изменений в ныне действующий закон.

По словам П.СТЕЦЮКА, этот порядок должен определять Верховная Рада Украины, поскольку это не в компетенции Конституционного Суда.

Он также подчеркнул, что согласно решению КС, определение порядка замещения народных депутатов Украины, полномочия которых были досрочно прекращены на основании решения высшего руководящего органа соответствующей политической партии или блока, также не относятся к полномочиям Конституционного Суда.

На неоднократные вопросы журналистов по поводу того, обязан ли народный депутат, будучи членом определенной фракции, которая входит в коалицию, одновременно быть членом коалиции, П.СТЕЦЮК ответил, что этот вопрос не был предметом рассмотрения КС, но в мотивировочной части решения суда речь идет о том, что численность депутатских фракций «является фактором реального влияния на процессы образования коалиции депутатских фракций». Он отметил, что акцент делается на численность депутатских фракций.

В то же время Конституционный Суд прекратил конституционное производство по делу о соответствии Конституции Украины ч. 4 ст. 61 Регламента Верховной Рады Украины, мотивируя это неподведомственностью ему вопросов, поднятых в конституционном представлении.

По мнению народных депутатов Украины – авторов представления, ч. 4 ст. 61 Регламента ВР, которой установлено право внефракционного народного депутата Украины, то есть исключенного из состава депутатской фракции по личному заявлению, войти в состав коалиции или оппозиции, не отвечает положениям Конституции Украины, согласно которым коалиция формируется депутатскими фракциями, а не народными депутатами Украины непосредственно.