Донецкий обком КПУ проведет конкурс на памятник Ватутину

В центре Донецка по инициативе областного комитета Коммунистической партии на средства от добровольных пожертвований установят памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении градостроительства и архитектуры Донецкого горсовета, обком КПУ "во исполнение поручения избирателей" проведет закрытый конкурс на лучший вариант памятника.

В настоящее время определяется место, где будет смонтирован памятник. Наиболее вероятно, что его установят рядом со зданием горсовета в центре города, на проспекте, носящем имя Н.Ватутина, уточнили в управлении.

Городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО ранее заявлял журналистам, что горсовет "безусловно поддержит" инициативу по сооружению памятника Н.Ватутину, воинские части которого освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков.

По словам мэра, "Ватутин сыграл очень большую роль в Великой Отечественной войне и именно в Украине, поэтому, я думаю, этот человек заслужил, чтобы потомки знали, кто освобождал и кто отстаивал честь нашей страны".

Справка. Николай Федорович Ватутин (1901-1944) начал службу рядовым в Красной Армии в 1920 г., участвовал в боях против Махно в районах Луганска и Старобельска, в 1922-27 гг. учился в Полтавской пехотной школе и в Киевской высшей объединённой военной школе.

В 1938 г. прервал учебу в Академии Генштаба, так как из-за репрессий 1937-1938 годов в Киевском военном округе остро не хватало командиров и начальников штабов.

Во время Сталинградской битвы командовал войсками Юго-Западного фронта. Во время Курской битвы – Воронежского. Под руководством Ватутина войска Воронежского (с 1 октября 1943 г. - 1-го Украинского) фронта участвовали в битве за Днепр, освобождении Киева, а также в последующих операциях по изгнанию гитлеровцев с Правобережной Украины.

Умер от ран, полученных 29 февраля 1944 года по дороге из Ровно в Славуту. Генерал и около десяти человек охраны попали в засаду местной сотни УПА в с. Милятин. Обстоятельства гибели излагаются противоречиво как в советских, так и в украинсих источниках

Похоронен в Киеве, где ему поставлен памятник работы Е.В.Вучетича.