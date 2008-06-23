Ющенко должен уговорить Плюща - Жебривский

Народный депутат Украины от блока «Наша Украина - Народная Самооборона» Павел ЖЕБРИВСКИЙ считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО должен убедить депутата Ивана ПЛЮЩА вступить в ряды парламентской коалиции и тем самым “уберечь ее от распада”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ЖЕБРИВСКИЙ сказал во время рабочей поездки в Ривненскую область.

По его словам, вопрос существования демократической коалиции сейчас находится исключительно в руках Президента. П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что вступление «патриарха» украинской политики И.ПЛЮЩА в ряды коалиции должно произойти на протяжении парламентских летних каникул, чтобы осенью коалиция имела достаточно голосов и могла принимать законы, необходимые для дальнейшего развития государства и эффективной деятельности правительства.