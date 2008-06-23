Литвин поздравил хронических заложников с их праздником

Председатель Народной партии и фракции своего имени в Верховной Раде Владимир ЛИТВИН констатирует, что “в Украине государственные служащие обычно становятся заложниками политической конъюнктуры, попадая почти в полную зависимость от политических сил, приходящих к власти”.

Об этом говорится в переданном УНИАН поздравлении политика ко Дню государственной службы, которая отмечается сегодня.

В.ЛИТВИН отмечает, что статус государственного служащего является особым: с одной стороны, он несет широкие полномочия, а с другой – двойную ответственность за состояние дел в обществе.

Говоря об опыте государственной службы в цивилизованных странах, В.ЛИТВИН отмечает, что эта профессия является чрезвычайно престижной. “В ведущих университетах мира существуют факультеты государственного управления. Государственные служащие составляют там золотой фонд администраторов и менеджеров всех уровней”, - говорится в поздравлении.

Вместе с тем, В.ЛИТВИН убежден, что несмотря на все неурядицы, усилия украинских госслужащих и в дальнейшем будут направлены на построение демократического общества, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, динамическое развитие страны, подъем ее престижа на международной арене.