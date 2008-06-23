Дальнейшее существование коалиции зависит в большей степени от позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного АМС 19-20 июня.

По его словам, большинство политических экспертов, отвечая на вопрос о политических игроках, от которых зависит дальнейшее существование демократической коалиции, в первую очередь назвали В.ЮЩЕНКО. На втором месте - премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, далее идет председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, и на последнем месте находится лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, эксперты адекватно оценили деятельность топ-политиков по сохранению коалиции. «Эксперты отмечают высокую стойкость ТИМОШЕНКО в политической коммуникации с Секретариатом Президента, - сказал он. - При этом вполне очевидно, что ТИМОШЕНКО держится из последних сил, пытаясь вести себя «в рамках приличия». Отсюда сдержанные формулировки и обтекаемая позиция по ряду ключевых вопросов. В то же время можно не сомневаться, что столь конформистская позиция ТИМОШЕНКО не может быть поддержана длительное время. И уже в ближайшее время можно ожидать более радикальных действий ТИМОШЕНКО и ее команды».

В ходе экспертного опроса было проинтервьюировано 22 политолога, политтехнолога и журналиста, среди которых - представители профильных научных учреждений, аналитических структур и наиболее рейтинговых СМИ Украины.