В Едином Центре говорят, что коалиция на грани

Народный депутат, член президиума партии "Единый Центр" Михаил ПОЛЯНЧИЧ не исключает проведения в Украине досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Донецке.

"В украинской политике все вероятно, поэтому я не исключаю внеочередных выборов. Может не осенью, но до президентских выборов может быть", - сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.

Он пояснил: "Понятно, что сегодня, будем говорить, коалиция на грани. Юридически она существует, потому что в законодательстве четко выписано, что фракции формируют коалицию, а качественно, по персонам, понятно, что мы не можем принять ни одного решения".

По словам М.ПОЛЯНЧИЧА, "существует коалиционная трещина, но она, конечно, сформирована не вчера, она была уже вложена при формировании партийных списков".

"Если кто-то кричит, что покупают… Надо смотреть, кого брать в списки", - считает депутат.

Он подчеркнул, что "конечно, нужно менять выборное законодательство окончательно с закрытыми списками, это уже все кричат – надо вносить изменения и надо формировать такие списки, чтобы люди хотя бы видели, даже по партийным, за кого голосуют".

"Конечно, судьба коалиции не очень хорошая", - заключил М.ПОЛЯНЧИЧ, который сам сегодня входит в правящую коалицию.