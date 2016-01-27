Порошенко призвал ВР поддержать обновленный законопроект об изменениях в Конституцию в части правосудия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи с руководителями парламентских фракций и депутатских групп в Верховной Раде президент Украины сообщил, что вчера в парламент поступил новый проект конституционных изменений, который восстанавливает депутатский контроль над Генеральной прокуратурой: «Мною было принято решение восстановить парламентский контроль над Генеральной прокуратурой, в проекте вернуть право Верховной Раде выражать недоверие, которое влечет за собой отставку Генерального прокурора», - сказал президент.

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Порошенко также добавил, что «этот законопроект содержит нормы о ликвидации судейской неприкосновенности, непрохождение переаттестации судей влечет за собой автоматическую отставку судьи, значительно увеличивается прозрачность в подборе судейских кадров и значительно повышается ответственность судей за вынесение неправосудных решений».

При этом президент отметил, что проект соответствующих конституционных изменений готовился долго и тщательно. Его обсуждение было глубоким по содержанию и широким по охвату экспертов, политиков, общественных деятелей, СМИ.

Он отметил, что свое веское слово сказала Венецианская комиссия: «Мы получили очень благоприятный отзыв, хотя Венеция не поддержала предложения о тотальном увольнении судей», - отметил Порошенко и добавил, что было найдено другой способ очистки судебной системы - через постепенное персональное оценивание каждого судьи.

«Таким образом мы делаем все, чтобы обеспечить независимость судебной ветви власти, в первую очередь, от коррупции, и второе - от политического вмешательства», - отметил президент.

Он призвал народных депутатов к активизации работы: «Мы приложили уже немало усилий для создания новой правоохранительной системы. Но люди не почувствуют эффекта новой правоохранительной системы, пока будут упираться в судебную стену беззакония, несправедливости и коррупции. Поэтому очень рассчитываю на вашу поддержку».