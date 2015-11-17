В Генпрокуратуре уверяют, что дом Пшонки под Киевом арестован

Дом экс-генерального прокурора Украины Виктора Пшонки в селе Гореничи Киевской области арестован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Дом бывшего генерального прокурора Пшонки в Гореничах арестован в уголовном производстве", - сказал он.

Горбатюк уточнил, что дом арестован в рамках производства, по которому Пшонке сообщено о подозрении.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года СМИ писали, что имение Пшонки в селе Гореничи возле Киева не находится под арестом. Этот дом был зарегистрирован на одного из акционеров ПАО "Банк Первый", который связывали с Пшонкой.

Пшонка исчез во время Евромайдана и находится в розыске. В отношении Пшонки в Украине открыт ряд уголовных производств, среди которых массовые убийства мирных граждан.

Дом в Гореничах во время Майдана после бегства экс-генпрокурора стал доступен для журналистов, и поразил общество роскошью и безвкусицей.