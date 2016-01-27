Сегодня Рада планирует рассмотреть законопроект об амнистии (событие завершено)
Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об амнистии.
Как передает корреспондент УНИАН, также предусмотрено принятие присяги судьей Конституционного Суда Украины. В связи с этим в заседании парламента принимали участие президент Украины Петр Порошенко. Также в зале Рады присутствовали члены Кабмина во главе с Яценюком.
Также народные депутаты сегодня планируют ратифицировать ряд соглашений, в частности, Соглашение с правительством Германии о финансовом сотрудничестве в рамках Муниципальной программы защиты климата, которое касается проекта муниципального водного хозяйства Черновцов.
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Кроме того, ожидается рассмотрение законопроектов о жилищно-коммунальных услугах и о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Народные депутаты также рассмотрят ряд законопроектов, касающихся осуществления государственных закупок и банкротства.