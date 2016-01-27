Сегодня Рада планирует рассмотреть законопроект об амнистии (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, также предусмотрено принятие присяги судьей Конституционного Суда Украины. В связи с этим в заседании парламента принимали участие президент Украины Петр Порошенко. Также в зале Рады присутствовали члены Кабмина во главе с Яценюком.

Также народные депутаты сегодня планируют ратифицировать ряд соглашений, в частности, Соглашение с правительством Германии о финансовом сотрудничестве в рамках Муниципальной программы защиты климата, которое касается проекта муниципального водного хозяйства Черновцов.

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Кроме того, ожидается рассмотрение законопроектов о жилищно-коммунальных услугах и о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Народные депутаты также рассмотрят ряд законопроектов, касающихся осуществления государственных закупок и банкротства.