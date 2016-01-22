КС дал положительное заключение об изменениях в Конституцию в части правосудия

Об этом говорится в заключении КС, обнародованном сегодня.

Согласно указанным статьям, Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины; Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения; законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой Украины, может быть представлен в Верховную Раду Украины не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту; Верховная Рада Украины в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, заключение зачитывалось председателем Конституционного суда Украины Юрием Баулиным около двух часов.

Баулин отметил, что есть отдельные мнения судей КС по поводу изменений в Конституции в части правосудия, но при этом не уточнил, ни сколько судей высказали такие мнения, ни замечания этих судей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада решением от 22 декабря 2015 года обратилась в КС с ходатайством дать заключение о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию о правосудии (№ 3524), поданного президентом Украины на рассмотрение как неотложный, требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

14 января президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что до 2 февраля Верховная Рада проголосует за изменения в Конституцию в части правосудия в первом чтении.