Конгресс США разрешил телефонную "прослушку" в интересах спецслужб

Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила поправки в закон о сборе разведывательной информации, защищающие телекоммуникационные компании от гражданских исков за прослушивание телефонных разговоров. За принятие поправок проголосовали 293 представителя, против - 129.

Теперь данное решение должен одобрить сенат. Скорее всего, это произойдет в течение ближайшей недели. Как ожидается, при голосовании в сенате документ не встретит препятствий, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

За несколько часов до голосования президент США Джордж Буш призвал принять поправки, которые "должны помочь разведке узнать планы злоумышленников до того, как будут осуществлены новые атаки".

Таким образом, республиканцы и демократы сумели выработать компромиссный вариант поправок, которые были предметом ожесточенных споров между представителями обеих партий в течение многих месяцев. Сторонники проекта настаивали на том, что прослушивание телефонов без получения ордера необходимо для предотвращения террористических угроз. Противники указывали, что при этом нарушаются гражданские права на частную жизнь.