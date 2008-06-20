Партии регионов не удалось удивить БЮТ

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что “суета” Партии регионов вокруг сбора подписей народных депутатов за внесение в парламент вопроса об отчете правительства связана с тем, чтобы “отвлечь внимание общественности от реальных скандалов, связанных с выявленными Контрольно-ревизионным управлением кражами в размере 10,2 млрд. гривен, злоупотреблениями в “Энергоатоме”, Минтрансе, сдаче шельфа и т.д.”.

Как говорится в заявлении БЮТ, переданном агентству УНИАН пресс-службой блока, БЮТ “без всякого удивления узнал о том, что Партия регионов смогла собрать только 156 подписей за внесение в парламент вопроса об отчете правительства”.

“Это никого не удивляет, - говорится в заявлении БЮТ, - поскольку понятно, что Партия регионов мечтает об отставке правительства ТИМОШЕНКО с первой секунды его назначения. И если уже говорить о секундах, то позволим себе напомнить, что наш лидер подсчитала, что ЯНУКОВИЧ за время своего пребывания у власти крал со скоростью 60 долларов в секунду, поэтому нам понятна их истерика, ведь всего день без власти – это минус 5 миллионов долларов в закромах ЯНУКОВИЧА и Ко.”

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Партии регионов, сегодня, 20 июня, в парламенте был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады, который предусматривает рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров Украины. Зарегистрирован он более чем 150 депутатами – членами фракции Партии регионов, говорилось в сообщении пресс-службы ПР.