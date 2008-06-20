Литвин готов идти в любую коалицию?

Блокирование работы Верховной Рады осуществляется для того, чтобы скрыть отсутствие коалиции и недееспособность парламента, заявляет лидер Блока Литвина, народный депутат Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня пресс-конференцию он отметил, что Блок Литвина не является «поводом и причиной для блокирования работы Верховной Рады».

«Мне все ровно, с кем вести коалиционные переговоры. Но это должно проходить открыто и публично. Я готов вести такой разговор, но не для того, чтобы делить должности и полномочия», - сказал В.ЛИТВИН.

Выражая позицию о коалиционном соглашении, В.ЛИТВИН отметил, что она не должна состоять из “множества пунктов”, которые никто не будет читать. “Это должен быть четкий, конкретный и не перегруженный документ. Вот в таком формате мы готовы вести разговор”, - заявил он.