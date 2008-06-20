Политолог советует Литвину не зацикливаться на кресле спикера

Политологи считают, что парламентские политические силы должны честно заявить о наличии кризиса в Верховной раде и начать переговоры по его урегулированию.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказали президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ, директор Европейского института интеграции и развития Дмитрий ВЫДРИН и директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

«Верховная Рада недееспособна и не может принимать решения ни в формате коалиции, ни в формате оппозиции. Партия регионов выбрала тактику доказать, что коалиции не существует и не голосует даже за собственные социальные законы. В таком формате Верховная Рада вряд ли сможет работать», - сказал И.ЖДАНОВ.

По его мнению, парламентский кризис можно урегулировать только либо путем переформатирования коалиции, либо путем проведения новых выборов. «Возможно, было бы честно со стороны тех сил, которые оппонируют правительству, признаться в том, что они выступают за изменение формата коалиции. Тогда будет понятна логика политического процесса», - считает политолог.

В свою очередь, Д.ВЫДРИН добавил, что тот политик, который возьмет на себя ответственность и «назовет все своими именами», может заработать определенные политические дивиденды для участия в будущих политических кампаниях. «Тот человек в парламенте, который будет иметь мужество, а главное - полномочия назвать вещи своими именами, тот, кто вернет Верховную Раду из русла практики в русло голой схоластики, тот человек получит существенные преференции на завоевание общественного мнения и, может быть, преференции на старте президентской кампании. Таким человеком мог бы стать спикер ЯЦЕНЮК», - сказал Д.ВЫДРИН,

По его мнению, если бы председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК в ближайшее время «показал залу или красную карточку, или палец, или что-то другое, и сказал, что умерла коалиция», то он бы стал первым человеком в парламенте, который «реально смотрит на вещи и реально их оценивает».

Между тем, К.БОНДАРЕНКО считает, что такие действия со стороны А.ЯЦЕНЮКА могут «поставить точку в его карьере». По его мнению, урегулированию парламентского кризиса могло бы способствовать «самоопределение фракции Блока Литвина и лично Владимира ЛИТВИНА». «Хотелось бы, чтобы Владимир Михайлович больше думал не о должности спикера, а о том, что ситуация «ни войны, ни мира» не очень способствует стабилизации ситуации в парламенте», - добавил политолог.