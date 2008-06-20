Саркози: процесс расширения ЕС остановится надолго

После референдума в Ирландии, на котором жители страны отвергли Лиссабонское соглашение, призванное заменить несостоявшуюся европейскую конституцию, процесс расширения Европейского союза будет остановлен на долгое время.

Такое мнение высказал президент Франции Николя Саркози, находящийся в Брюсселе на саммите глав государств-членов ЕС, сообщает Associated Press. Выступая перед журналистами, Н.Саркози отметил, что расширение ЕС не имеет смысла, если 27 сегодняшних стран-членов еще не выработали общего взгляда на будущее союза.

Напомним, что на прошедшем 13 июня с.г. референдуме против ратификации Лиссабонского соглашения выступили 53,4% голосовавших ирландцев. По данным социологов, основными противниками договора являются деревенские жители и жители городских рабочих кварталов. Референдум показал, что большинство населения Ирландии не поддерживает реформу исполнительных органов Европейского союза, значительно расширившегося на восток с 2004г.

Ирландия - единственная страна, которая проводила референдум по вопросу Лиссабонского соглашения (таковы требования ирландской конституции). На сегодняшний день договор ратифицировали 18 стран Евросоюза. Чтобы соглашение вступило в силу, его должны ратифицировать все члены ЕС.

Лиссабонское соглашение предполагает введение должности президента Евросоюза, который будет избираться на 2,5 года. Кроме того, документ предусматривает реформу исполнительного органа ЕС - Еврокомиссии, в которую будет введен наделенный широкими полномочиями еврокомиссар по внешней политике. Он будет отчитываться перед лидерами ЕС. Сама же Еврокомиссия будет к 2014г. сокращена по составу с нынешних 27 еврокомиссаров до 17. Состав ЕК будет избираться сроком на 5 лет.

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