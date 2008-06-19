В Партии регионов считают, что БЮТ заблокировал Раду из страха

Заместитель главы фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что БЮТ заблокировал парламент, поскольку боится, что в Верховой Раде может быть сформирована новая коалиция.

В интервью журналистам А.ЕФРЕМОВ рассказал, что в ходе консультаций в кабинете председателя ВР обсуждался вопрос продолжения работы парламента.

В частности, депутаты, не входящие в нынешнюю коалицию, предложили продолжить работу сегодня и завтра, а также на следующей неделе.

«Но представители коалиции не нашли ничего лучшего, нежели при помощи БЮТ заблокировать работу парламента», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

При этом он отметил, что официальным поводом БЮТ назвал то, что не был поддержан законопроект, касающийся императивного мандата, но на самом деле, «не официально я понимаю, что у них возникает опасение по поводу того, что у них уже нет большинства и они боятся, что другие депутаты могут объединиться в другую конфигурацию и принять законопроекты, которые сегодня их (БЮТ – УНИАН) не устраивают».

При этом он подчеркнул, что вопрос существования коалиции уже практически не стоит в повестке дня.

«Все стороны признали, что сегодня коалиции, большинства нет», - сказал он, добавив, что разница в позициях заключается лишь в том, что каждая сторона требует разных форм юридического подтверждения, в частности, решения Конституционного суда.

Он также сообщил, что фракции БЮТ и НУ-НС не поддержали идею лидера блока Литвина Владимира ЛИТВИНА о проведении на следующей неделе специального заседания при участии Президента и премьер-министра, поскольку источник конфликта «частично находится за пределами парламента».

«Они остановились на том, что будут блокировать работу Верховной Рады, когда мы, по сути, начали разбираться, почему они блокируют сами себя, то внятного ответа на этот вопрос мы не услышали», - сказал А.ЕФРЕМОВ.