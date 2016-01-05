Порошенко призвал немедленно обеспечить работу Нацагентства по предупреждению коррупции

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы президента Украины относительно Государственного бюджета на 2016 год.

«Президент Украины призывает правительство и общественных активистов обеспечить безотлагательное функционирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а также завершить процесс полного формирования его персонального состава, в том числе назначение руководства», - говорится в комментарии.

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«Это также является одним из обязательств на пути к введению безвизового режима для граждан Украины», - напомнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года правительство создало Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). 22 апреля Кабмин начал конкурс на назначение руководства Нацагентства.

14 сентября юрист международной правозащитной организации Transarency International Украина София Ковач заявила, что каждый пятый претендент на должность члена Нацагентства по предупреждению коррупции имеет коррупционные риски или неправильно заполнил декларацию.

11 декабря Кабмин назначил Наталью Корчак, Виктора Чумака и Александра Скопича членами НАПК.

14 декабря общественная коалиция "Реанимационный пакет реформ" (РПР) заявила, что Кабмин не обеспечил формирование независимого и дееспособного состава НАПК. Активисты, в частности, заявили, что правительство назначило трех членов НАПК без надлежащего оформления протокола заседания комиссии и получения согласия всех кандидатов на назначение. Отмечалось, что конкурсный отбор прошел с нарушениями процедуры. В РПР также отметили, что в состав НАПК не был выбран ни один из представителя общественности.

Также 14 декабря Чумак на своей странице в Facebook написал, что создание Нацагентства по предотвращению коррупции "как началось с скандала, так скандалом и завершается". По его словам, "без общественного доверия агентство просто "не полетит".

25 декабря Кабинет министров принял решение о проведении повторного конкурса по отбору кандидатов на должности членов НАПК.