Порошенко одобрил сокращение соцрасходов и передачу их на местный уровень

Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно стабилизации финансового состояния государства и усовершенствования отдельных положений социальной политики возвращен в парламент с подписью президента.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Рада приняла за основу и в целом соответствующий законопроект №3628.

Документ перекладывает на местные бюджеты финансирование широкого перечня выплат и льгот, которые сейчас выплачиваются из госбюджета.

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Также закон продлевает действие нормы о невыплате пенсий работающим депутатам, прокурорам, судьям и прочим высокопоставленным чиновникам до конца 2016 года, а максимальный размер назначения новых пенсий устанавливает на уровне 10 740 гривень.

Закон вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности» относительно того, что информация о юридических и физических лицах раскрывается банками Министерству финансов по его письменному запросу во время бюджетного процесса с целью проведения верификации и проверки достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработных плат, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов.

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В то же время документ урезает социальные расходы бюджета. Например, изменяет порядок бесплатного питания детей в школах. Детей-инвалидов будут бесплатно кормить лишь в 1-4 классах вместо всего периода обучения. Также в 1-4 классах бесплатное питание, которое до сегодняшнего дня предоставлялось всем детям, предусмотрено лишь для детей из малообеспеченных семей.