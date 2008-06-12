700 казаков из России, Беларуси и Приднестровья собрались в Крыму

21:28, 12 июня 2008
Политика
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600-700 казаков собрались в центре Симферополя на III Международный казачий форум.

Как передает корреспондент УНИАН, форум приурочен ко Дню России. В нем участвуют казаки Приднестровья, Беларуси, ряда регионов России - Дальнего Востока, Кубани, Оренбурга, а также крымские казаки.

Мероприятие проходит под флагами России, Крыма, флагами казачьих организаций, партии «Русский блок» и Русской общины Крыма. Перед началом форума был отслужен молебен. Казаков приветствовали представители Верховной Рады и Совета министров автономии.

В частности, лидер Русской общины Крыма, первый вице-спикер крымского парламента Сергей ЦЕКОВ поблагодарил «братьев-казаков» «за верность России, нашему единому отечеству, за верность веры православной».

Атаман Всевеликого войска Донского, депутат Государственной Думы России Виктор ВОДОЛАЦКИЙ обвинил силы, идущие с Запада, в попытке «разрушить славянское братство» РФ, Украины и Беларуси.

В то же время, представители правых партий считают, что форум казаков финансируются за счет России. «Крымская власть выражает интересы другого государства, в центре города, под ее присмотром проходят такие акции. Сюда вкладывает деньги то государство, праздник которого отмечается сегодня», - сказал в комментарии журналистам лидер Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН.

Вместе с тем, член президиума парламента автономии, лидер Крымской организации партии «Русский блок» Олег РОДИВИЛОВ, комментируя данное высказывание, отметил, что сегодня «ни одно государственное образование» должным образом не помогает казачьему движению.

 

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