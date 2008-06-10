Польша обещает ратифицировать малое приграничное движение

До 1 июля текущего года Польша обещает ратифицировать соглашение с Украиной о малом приграничном движении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Виннице сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

"До июля будут выполнены все внутригосударственные процедуры с тем, чтобы определить общие пункты пересечения границы как для граждан, так и для груза", - отметил он.

По словам А.ЧАЛОГО, в ходе заседания Консультативного комитета президентов Украины и Польши было обсуждено функционирование общих пунктов пересечения границы.

"Это особенно важно ввиду того, что польско-украинская граница одновременно является границей Украины с Европейским Союзом", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Виннице 9-10 июня проходило заседание Консультативного комитета президентов Украины и Польши.

Украина подписала соглашение о малом приграничном движении с Польшей 28 марта этого года.

Подписание таких соглашений предусмотрено соглашением об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом. Соглашения о малом приграничном движении дают возможность гражданам, проживающим в приграничной зоне, посещать без виз страны-соседи Украины, но на расстояние не более 50 км от границы.

Еврокомиссия высказала свои замечания к соглашениям о малом приграничном движении между Украиной и Венгрией и Украиной и Польшей. Она требует уменьшить ширину приграничной зоны с 50 до 30 км.