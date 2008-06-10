Избрание Олеся Довгого должен рассмотреть суд

Процедуру избрания заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО должен рассмотреть суд, поскольку в голосовании принимали участие депутаты несуществующей фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат, лидер блока своего имени на выборах в Киевсовет Николай КАТЕРИНЧУК.

«Процедура голосования за Олеся ДОВГОГО должна рассматриваться в судебном порядке. По моему мнению, допущение к участию в счетной комиссии представителей от фракции, которой не существует, – это нарушение регламента», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

В то же время он предположил, что суд может отказать в рассмотрении такой жалобы, объясняя, что участие этих депутатов не повлияло на результаты голосования, а необходимого количества голосов для избрания секретаря достаточно – 62 голоса.

«Поэтому, с одной стороны, мы будем пытаться отменить это избрание, с другой – понимаем, что шансов немного», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня О.ДОВГИЙ был избран заместителем Киевского городского председателя - секретарем Киевсовета VI созыва. За его избрание проголосовали 62 депутата.

Перед этим депутаты от Блока Николая Катеринчука Борис ГАВРИЛЕНКО, Роман ЯРОШЕНКО и Павел ТЕСЛЕНКО заявили, что предварительно на своем заседании Блок Катеринчука принял решение принимать участие в голосовании по вопросу избрания секретаря Киевсовета.

Они также заявили, что решение было поддержано и самим Н.КАТЕРИНЧУКОМ.

После голосования политсовет Блока Катеринчука распространил заявление, в котором осудил “предательскую позицию депутатов Киевсовета Павла ТЕСЛЕНКО, Бориса ГАВРИЛЕНКО и Романа ЯРОШЕНКО, которые отказались выполнять решение политсовета блока относительно общей позиции депутатов Блока Николая Катеринчука не поддерживать кандидатуру на должность секретаря Киевсовета, которая будет выдвинута Блоком Черновецкого”.

Сегодня на первой сессии Киевсовета VI созыва депутат П.ТЕСЛЕНКО самовольно заявил об образовании фракции, несмотря на отсутствие у него соответствующих полномочий и вопреки решению политсовета Блока Николая Катеринчука, отмечается в документе.