Литвин считает, что МИД "не одним Голодомором должно заниматься"

Председатель фракции Блока Литвина, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН убежден, что никаких практических действий по пересмотру Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Черновцах. (Срок действия настоящего Договора заканчивается через год – УНИАН).

«Я убежден, что никаких практических действий по пересмотру украинско-российского договора не будет, и он автоматически будет продлен еще на 10 лет», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, украинские политики «должны найти другую работу, нежели раздражать своими заявлениями Россию».

«Нам необходимо иметь единую позицию относительно внешних набегов на нашу территориальную целостность. А то если ЛУЖКОВ что-то заявляет, то наше МИД делает заявления в ответ. А если такие заявления с территориальными претензиями делает Президент Румынии БЕСЕСКУ, то наше МИД – как в рот воды набирает. Поэтому мы - за заслушивание МИД в парламенте. Поскольку не одним Голодомором оно должно заниматься», – отметил экс-председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Госдума РФ приняла постановление, в котором предлагает руководству России в случае присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО или форсирования вступления в Альянс считать это ее односторонним выходом из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве и рассмотреть вопрос о выходе России из настоящего документа.