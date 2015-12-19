Джемилев: Украина и Турция могут подписать соглашение о свободной экономической зоне

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымских татар Мустафа Джемилев, комментируя результаты рабочей поездки лидеров крымских татар в Турцию, сообщают Крым.Реалии.

По его словам, на встрече с руководством Турецкой Республики, в основном, обсуждали развитие взаимоотношений между Украиной и Турцией, в том числе, рабочие поездки руководителей этих стран.

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«Обсуждали, главным образом, возможность подписания соглашения о свободной экономической зоне между Украиной и Турцией. Это они очень хорошо восприняли, там такая решимость тесно сотрудничать с Украиной. В ближайшее время, наверное, в январе-начале февраля премьер министр (Турции – ред.) приедет в Украину, потом где-то в начале марта, наверное, Порошенко приедет в Анкару. Одним словом, будем развивать наши взаимоотношения. Прием был очень теплый, доброжелательный», – рассказал Мустафа Джемилев.

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Он анонсировал проведение форума для предпринимателей из Турции и Украины.

«Мы, наверное, соберем бизнесменов – турецких и украинских – и будем обсуждать на этом форуме вопросы тесных взаимоотношений с Турецкой Республикой», – сказал Джемилев.

По его словам, также на встрече обсуждали вопрос о позиции турецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и необходимости координировать ее действия с учетом украинской позиции.