Порошенко и Столтенберг обсудили взаимодействие по ответу на растущее военное присутствие РФ на Донбассе
16:41, 17 декабря 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы усиления взаимодействия для предоставления адекватного ответа растущему военному присутствию России на Донбассе.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.
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«Мы обменялись мнениями по усилению взаимодействия для предоставления адекватного ответа растущему военному присутствию российского агрессора в регионе, в том числе на Донбассе», - отметил он.
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