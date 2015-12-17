Порошенко и Столтенберг обсудили взаимодействие по ответу на растущее военное присутствие РФ на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

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«Мы обменялись мнениями по усилению взаимодействия для предоставления адекватного ответа растущему военному присутствию российского агрессора в регионе, в том числе на Донбассе», - отметил он.