Порошенко: война, навязанная Россией, стала для Украины настоящей отечественной войной

Об этом заявил президент Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по случаю 24-й годовщины ВСУ.

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«Война, навязанная российским агрессором, стала для украинцев, Украины настоящей отечественной войной, войной за справедливость, войной за родную землю, за независимость, делом всех и каждого: от мала до велика», - отметил он.

«Для того, чтобы выжить, выбросить с большей части Донбасса российских захватчиков, Украина заплатила очень большую цену: жизнью своих сыновей и дочерей», - подчеркнул Петр Порошенко.