Черновецкий разнообразил мэрскую присягу отсебятиной

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на первом заседании Киевсовета принес присягу Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что это (принесение присяги – УНИАН) он считает формальностью, однако делает это от всего сердца.

В своей речи он поклялся, что будет верно служить общине Киева, будет способствовать повышению уровня жизни жителей столицы, придерживаться законодательства.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, сегодня он чувствует большую ответственность, чем два года назад, когда его впервые избрали Киевским городским председателем, поскольку имеет больше опыта.

Он сказал, что будет пытаться все сделать, чтобы киевляне получили от власти все то, что должны от нее получить.

Киевский городской председатель также сказал, что считает нынешнюю столичную власть более работоспособной, которая может сделать еще больше для киевлян, чем предыдущая.

Собравшиеся в зале депутаты Киевсовета и гости заседания встретили присягу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО аплодисментами, после чего председатель КГТИК Галина БИЛЫК объявила, что состоялось подписание распоряжения Киевским городским председателем о вступлении его в отмеченную должность.

В документе отмечено, что вступает в должность и берет на себя все соответствующие полномочия Киевского городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.