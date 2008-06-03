В БЮТ объяснили, что планы Тимошенко изменились

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО оставляет за собой ответственность за деятельность возглавляемой ею политической силы в Киевском городском совете.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН пресс-службой блока.

Блок Юлии Тимошенко благодарит всех киевлян, которые в подавляющем большинстве не проголосовали за действующего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его избирательный блок, в том числе и тех, кто поддержал кандидатуру первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, а на выборах в Киевсовет отдал свои голоса за БЮТ.

Непосредственное участие лидера БЮТ, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и А.ТУРЧИНОВА в деятельности Киевсовета проектировалась как инструмент быстрого наведения порядка в столице совместными усилиями нового мэра Киева и демократического большинства. При таких условиях работа лидеров блока в городском совете была бы действительно целесообразной, необходимой и эффективной.

Но сложившаяся ситуация внесла коррективы в предварительные планы БЮТ, отмечается в заявлении.

“Благодаря грязным технологиям и подкупу мэром остался ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Понятно, что неизменной останется и его политика разрушения и разворовывания города”, убеждены в БЮТ.

Пресс-служба блока напомнила, что “учитывая негативные последствия деятельности ЧЕРНОВЕЦКОГО в предыдущий период и из-за мировоззренческих разногласий с ним в вопросах прозрачности власти, управления коммунальной собственностью, социальных стандартов, фракция БЮТ в Киевсовете единогласно приняла решение об оппозиционности к ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Фракция также решила, что в нынешней ситуации сложение мандатов Юлией ТИМОШЕНКО и Александром ТУРЧИНОВЫМ является правильным, взвешенным и понятным”.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО оставляет за собой всю полноту политической ответственности за деятельность возглавляемой ею политической силы в Киевсовете. Фракция БЮТ эффективно, с честью, с учетом уроков прошлого будет исполнять функции оппозиции к действующей столичной власти, отмечается в заявлении.

В понедельник поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО приняла участие в заседании фракции и в дальнейшем планирует регулярно встречаться с депутатами Киевсовета от БЮТ, а также ежедневно поддерживать непосредственный контакт с лидером фракции Александром ЗИНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на досрочных выборах в Киевсовет избирательный список БЮТ возглавляли: Ю.ТИМОШЕНКО, А.ТУРЧИНОВ, народный депутат Н.ТОМЕНКО, Александр ЗИНЧЕНКО и Анатолий ХОСТИКОЕВ.

Однако Ю.ТИМОШЕНКО, А.ТУРЧИНОВ и Н.ТОМЕНКО отказались от мандатов депутатов Киевсовета.

Члены фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете избрали руководителем фракции А.ЗИНЧЕНКО.

В новоизбранном Киевсовете во фракцию БЮТ входят 32 депутата. Вчего в столичном горсовете 120 депутатов.