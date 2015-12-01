Бондарь: победа "Видродження" в Красноармейске – большая ответственность для всей партии

Об этом заявил председатель партии «Видродження» Виктор Бондарь, комментируя предварительные результаты выборов в городской совет Красноармейска.

«По предварительным подсчетам, «Видродження» получит в горсовете примерно 25 депутатских мандатов. То есть более 57% избирателей отдали предпочтение именно нашей политической силе. Я уверен, наши кандидаты заслужили эту победу. Управлять городом, расположенным в прифронтовой зоне непросто, это большая ответственность, которую в «Видродженни» полностью осознают», - заявил Виктор Бондарь.

Всего участие в выборах депутатов городского совета приняли 36 кандидатов от партии «Видродження». Список партии возглавил Алексей Требушкин.

«Во время голосования и подсчета голосов мы не зафиксировали никаких провокаций или фальсификаций. Все члены комиссии, хотя они и были представителями различных партий и кандидатов, работали слаженно, недоразумений не возникало», - рассказал о ходе голосования один из кандидатов до Красноармейского городского совета от партии «Видродження» Дмитрий Артемов.

Об отсутствии нарушений на выборах в Красноармейске ранее сообщала гражданская сеть “Опора” и Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ЕNЕМО. По данным “Опоры”, явка избирателей в Красноармейске составила около 36,4%.

Напомним, с 25 октября на 29 ноября выборы в Красноармейске перенесли из-за проблем с бюллетенями.