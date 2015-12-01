Бондарь: победа "Видродження" в Красноармейске – большая ответственность для всей партии
Абсолютная победа партии «Видродження» на выборах мэра Красноармейска накладывает большую ответственность на всех представителей партии, поскольку это прифронтовой город живет особой жизнью.
Об этом заявил председатель партии «Видродження» Виктор Бондарь, комментируя предварительные результаты выборов в городской совет Красноармейска.
«По предварительным подсчетам, «Видродження» получит в горсовете примерно 25 депутатских мандатов. То есть более 57% избирателей отдали предпочтение именно нашей политической силе. Я уверен, наши кандидаты заслужили эту победу. Управлять городом, расположенным в прифронтовой зоне непросто, это большая ответственность, которую в «Видродженни» полностью осознают», - заявил Виктор Бондарь.
Всего участие в выборах депутатов городского совета приняли 36 кандидатов от партии «Видродження». Список партии возглавил Алексей Требушкин.
«Во время голосования и подсчета голосов мы не зафиксировали никаких провокаций или фальсификаций. Все члены комиссии, хотя они и были представителями различных партий и кандидатов, работали слаженно, недоразумений не возникало», - рассказал о ходе голосования один из кандидатов до Красноармейского городского совета от партии «Видродження» Дмитрий Артемов.
Об отсутствии нарушений на выборах в Красноармейске ранее сообщала гражданская сеть “Опора” и Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ЕNЕМО. По данным “Опоры”, явка избирателей в Красноармейске составила около 36,4%.
Напомним, с 25 октября на 29 ноября выборы в Красноармейске перенесли из-за проблем с бюллетенями.