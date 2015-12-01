Порошенко сегодня представит антикоррупционного прокурора

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, церемония представления начнется в 15.00 в здании Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеГлавой Антикоррупционной прокуратуры назначен Холодницкий

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.

30 ноября Виктор Шокин назначил Назара Холодницкого на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Назар Холодницкий (1985 года рождения) - окончил Львовский национальный университет имени И.Франко, магистр права. В 2006 году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры Киевской области в должностях помощника, старшего помощника и старшего прокурора прокуратуры Киево-Святошинского района.

С марта по декабрь 2014 года занимал должность старшего помощника заместителя генерального прокурора Украины.

С 22 декабря 2014 года был первым заместителем прокурора прокуратуры Автономной республики Крым, которая после оккупации Российской Федерацией была передислоцирована в Киев.