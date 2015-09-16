Прокуратура АР Крым заинтересовалась открытым для Путина коллекционным хересом

Вино было открыто специально для президента России Владимира Путина и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони во время посещения ими «Массандры», передает Центр журналистских расследований.

«Уголовное производство открыто по факту завладения имуществом в особо крупных размерах - по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Ущерб оценивается в более чем 2 миллиона гривень», - сказал первый заместитель прокурора АР Крым Назар Холодницкий.

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Стоит отметить, что назначенная оккупационными властями Крыма генеральным директором НПАО «Массандра» Янина Павленко во время посещения предприятия президентом России Владимиром Путиным и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони самолично откупорила для них одну из бутылок уникального коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, которое привез в Крым из Испании сам основатель «Массандры» граф Михаил Воронцов.

В энотеке «Массандры» на момент аннексии Крыма хранилось 5 бутылок Хереса-де-ла-Фронтера, еще две бутылки были проданы на аукционе Сотбис в 1990-м и 2001 годах.

Стоимость бутылки такого вина, по различным оценкам, сегодня составляет от 100 до 150 тысяч долларов.