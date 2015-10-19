Антикоррупционный прокурор должен быть назначен до 1 декабря – Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на 13-ом заседании Национального совета реформ.

Читайте такжеСуд вынес приговор сотрудникам Качановской колонии по делу об избиении Тимошенко

По словам президента, в ближайшее время должны заработать новые органы по борьбе с коррупцией – Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Это, в частности, является рекомендациями Европейской комиссии для введения безвизового режима Европейским Союзом для граждан Украины.

Президент подчеркнул, что Специализированная антикоррупционная прокуратура является ключевым элементом системы противодействия коррупции в государстве, формирование которой должно происходить прозрачно и пользоваться доверием в обществе.

«Сейчас нужно обеспечить, чтобы работа специализированной конкурсной комиссии проводилась эффективно», – отметил глава государства.

«Считаю, что вполне реальная задача, чтобы мы завершили все процедуры до конца ноября и на 1 декабря у нас был специальный антикоррупционный прокурор», – отметил Порошенко.

«Это означает, что на 1 декабря все без исключения антикоррупционные дела, которые находятся в производстве Генпрокуратуры, передаются прозрачно созданной структуре, которая будет иметь возможность обеспечить беспристрастное следствие, а специальный антикоррупционный прокурор сможет обеспечить надзор за расследованием этих дел», - подчеркнул он.

Также Порошенко отметил, что ожидает неукоснительного соблюдения графика проведения конкурса и категорически не воспринимает предложения о любом «улучшении, усилении и отсрочке» этого процесса.

«Это имеет отношение к началу функционирования Национального антикоррупционного бюро – мы не только завершили набор первых 70 детективов НАБ, но и открыли набор на вторую очередь. Они финансируются за средства государственного бюджета и фактически лишены права эффективной и самостоятельной работы. Мы не дадим сорвать своевременный старт работы Антикоррупционного бюро», – заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор Виктор Шокин создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Согласно закону, Специализированная антикоррупционная прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Создание Антикоррупционной прокуратуры является одним из требований Европейского Союза для выполнения Украиной Плана действий по визовой либерализации.

7 октября Генпрокуратура объявила о начале проведения открытого конкурса по отбору кандидатов на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

8 октября начался прием документов от кандидатов на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.