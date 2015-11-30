На выборах мэра Красноармейска победил экс-мэр Димитрова Требушкин - ОПОРА

Об этом говорится в сообщении ОПОРЫ.

"Приняв во внимание отчеты, полученные от наблюдателей, ОПОРА считает, что результаты подсчета на избирательных участках в целом отражают волеизъявление избирателей", - отмечается в нем.

Поскольку на одном из 37 участков (№141088) неустановленными лицами были похищены бюллетени, ОПОРА не может подтвердить общий результат голосования.

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Однако, как отмечает организацияЮ этот инцидент не повлияет на принципиальный результат выборов городского головы, ведь, по данным с участков, на которых результаты подсчета голосов установлены, Требушкин получил минимум 79%.

Всего в выборах мэра Красноармейска принимало участие 20 кандидатов.

Отметим, что на выборах 25 октября в самом Димитрове победил выдвиженец "Оппозиционного блока" Александр Брыкалов, до того бывший секретарем горсовета.

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Во время противостояния на Грушевского в Киеве Требушкин лично возил "Беркуту" носки и сало, впоследствии называл новые украинские власти "хунтой", а вспоминая аннексию Крыма, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".

Однако уже осенью 2014 года он пытался баллотироваться в Верховную Раду, но снял свою кандидатуру из-за появления видеоролика о том, как в Димитрове выкапываются водопроводные трубы под видом их замены. Авторы видео утверждали, что трубы вывозят в неизвестном направлении, и к этому имеет отношение сам мэр.