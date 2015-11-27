Райкович принял присягу мэра Кировограда (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, процедура принесения присяги состоялась сегодня во время первой сессии Кировоградского городского совета VII созыва, на которую пришли 38 из 42 новоизбранных депутатов.

Председатель Кировоградской городской избирательной комиссии Николай Чайка зачитал постановление об избрании Райковича городским головой Кировограда и передал ему удостоверение городского головы.

Городской голова пообещал служить общине верно и неуклонно соблюдать все законы, а также призвал депутатов приходить в городской совет "не с мыслью, что мне даст депутатство, а с желанием помочь людям в решении их проблем".

Напомним, что оппонент Райковича самовыдвиженец Артем Стрижаков заявил, что обжалует в суде объявление Кировоградским горизбиркомом победителем второго тура выборов мэра генерального директора мясокомбината "Ятрань" Райковича.

Согласно данным протокола МВК, за Райковича проголосовали 24435 избирателей, а за Стрижакова - 24057.

При его принятии 23 ноября двое из присутствующих членов комиссии голосовали против таких результатов выборов, поскольку вечером 22 ноября были признаны недействительными результаты выборов на участках 350867 и 350861, на которых, согласно предварительным протоколам, Стрижаков в сумме набирал 1008 голосов, а Райкович - всего 378. Таким образом, с учетом этих двух участков победу бы получил Стрижаков.