ТИК объявила победителем спорного второго тура в Кировограде Райковича (БПП) (документ)

Согласно данным соответствующего протокола, опубликованного порталом "Гречка", за Райковича проголосовали 24435 избирателей, а за самовыдвиженца Артема Стрижакова - 24057.

Таким образом, городская избирательная комиссия объявила мэром Кировограда Андрея Райковича, который набрал на 378 голосов больше оппонента.

Двое из присутствующих членов городской ТИК голосовали против таких результатов выборов Кировоградского городского головы, поскольку 22 ноября вечером были признаны недействительными результаты выборов на участках 350867 и 350861, на которых, согласно предварительным протоколам, Стрижаков в сумме набирал 1008 голосов, а Райкович - всего 378. Таким образом, с учетом этих двух участков победу бы одержал Стрижаков.

В голосовании приняло участие 50212, или 26,25% из 191282 избирателей Кировограда.

Напомним, по результатам первого тура Райкович получил 22237 (27,46%) голосов, а Стрижаков - 19917 (24,6%).