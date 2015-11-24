Кандидат Стрижаков обжалует в суде оглашение Райковича победителем выборов в Кировограде

Об этом говорится в заявлении штаба Стрижакова, опубликованном кандидатом на его странице в Facebook.

"Мы открыто заявляем о том, что у нас украли победу. Оглашение мэром Кировограда Андрея Райковича - незаконно и будет оспариваться нами в суде. Не имея кворума и большинства, члены УИК №867 и №861 от Райковича безосновательно и незаконно признали недействительными результаты выборов на участках, где победил Стрижаков", - сказано в нем.

Отмечается, что члены УИК от Стрижакова были отстранены от работы, физически не допускались на участки и не могли помешать "безобразию, которое там происходило".

Напомним, 23 ноября Кировоградский горизбирком огласил победителем выборов мэра Райковича.

Согласно данным соответствующего протокола, за Райковича проголосовали 24435 избирателей, а за Стрижакова - 24057.

Двое из присутствующих членов ТИК голосовали против таких результатов выборов Кировоградского городского головы, поскольку 22 ноября вечером были признаны недействительными результаты выборов на участках 350867 и 350861, на которых, согласно предварительным протоколам, Стрижаков в сумме набирал 1008 голосов, а Райкович - всего 378. Таким образом, с учетом этих двух участков победу бы одержал Стрижаков.