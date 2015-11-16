Мэром Полтавы переизбран экс-регионал Мамай

Мэром Полтавы переизбран действующий городского голова Александр Мамай.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили на итоговом заседании городской избирательной комиссии.

По данным комиссии, Мамай получил 53 390 голосов избирателей, что составляет 62,9%. Его конкурент, бывший мэр Полтавы Андрей Матковский (БПП "Солидарность") набрал 37,4% - 31 955 голосов.

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Явка избирателей составила около 36%.

Как сообщал УНИАН, в первом туре наибольшее количество голосов избирателей набрал действующий мэр, выдвиженец от партии "Совесть Украины" Мамай, набравший 23% голосов избирателей. В то же время, кандидат от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Андрей Матковский, занимавший пост мэра Полтавы ранее, набрал 18,2% голосов.

Отметим, что ранее Мамай входил в "Партию регионов".