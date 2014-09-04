Мэр Полтавы Мамай принудительно доставлен в суд

Как передает корреспондент УНИАН, находящийся в зале суда, Александр Мамай в 12 часов прибыл в Кукольный театр на встречу с творческими коллективами города и был задержан милиционерами.

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Позже милиция доставила его в суд, где должно быть рассмотрено административное дело о коррупционных действиях со стороны мэра города.

В начале заседания Александр Мамай подал ходатайство о возможности связаться со своим правозащитником. Судья Лариса Гольник приняла данное ходатайство мэра, объявив 20-минутный перерыв.

Также судья отметила, что если адвокат мэра не сможет прийти, пусть мэр ищет другого правозащитника. На данный момент в судебном заседании объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, Мамай из 16 судебных заседаний был на заседании только один раз, когда его забрала "скорая". На последнем заседании судья вынесла решение о принудительной доставке мэра Полтавы в зал заседания.

Напомним, в мае прошлого года Александр Мамай вынес на сессию горсовета вопрос о предоставлении своей родственнице разрешения на размещение временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории, находящейся в коммунальной собственности и лично голосовал за его принятие. Своими действиями чиновник совершил правонарушение, предусмотренное ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечают правоохранители.