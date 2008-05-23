Жвания оклеветал жену и детей Ющенко?

Пресс-служба Екатерины ЮЩЕНКО опровергает информацию о сохранении женой Президента Украины гражданства США.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы по поводу появления в некоторых СМИ информации о якобы двойном гражданстве Е.ЮЩЕНКО, которое возникло из-за якобы несоблюдения требований Закона Украины «О гражданстве Украины» в части обязанности лица после получения гражданства Украины, в соответствии со статьей 9 этого Закона, лишиться гражданства другого государства на протяжении установленного срока.

"Мы официально заявляем, что эта информация является неправдивой. Екатерина ЮЩЕНКО прошла все установленные законодательством процедуры", - отмечается в заявлении.

По данным пресс-службы, 21 марта 2005 года Екатериной ЮЩЕНКО было получено временное удостоверение гражданина Украины. По требованию статей 1 и 8 Закона Украины «О гражданстве Украины», в установленные сроки Е.ЮЩЕНКО обратилась в соответствующие органы Украины с заявлением, в котором информировала о выполнении всех требований действующего украинского законодательства. К этому заявлению прилагались: ответ Посольства Соединенных Штатов Америки, легализованный Департаментом консульской службы МИД Украины (номер легализации – 572/0835), о подтверждении получения ходатайства о прекращении гражданства США, а также декларация, в соответствии с формой 4Б, утвержденной МВД Украины, №716 за подписью Е.ЮЩЕНКО об отказе от иностранного гражданства, подчеркивают в пресс-службе.

Кроме того, в соответствии с разделом 349(а) Закона США «Об иммиграции и натурализации», была проведена процедура лишения Е.ЮЩЕНКО гражданства США на основании заявления и принятия присяги на верность другому государству. Это, обращают внимание в пресс-службе, подтверждено соответствующим письмом Посольства США в Украине:

«Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине этим подтверждает, что 30 августа 2007 года Екатерина ЮЩЕНКО осуществила отказ от гражданства Соединенных Штатов Америки согласно Части 349(а)(5) Закона об Иммиграции и Натурализации, п. 66 Статьи 268, в соответствии со статьями 95-342, Законом о Гражданских правах от 10 октября 1978 года, п. 92 Статьи 1046».

"Таким образом, Е.ЮЩЕНКО были выполнены все нормы украинского законодательства. Сегодня она является гражданкой только Украины и имеет украинский паспорт. Все другие заявления по этому вопросу мы рассматриваем как клевету", - отмечается в заявлении.

Также в пресс-службе отмечают, что поскольку до 2005 года Е.ЮЩЕНКО действительно была гражданкой Америки и из этого не делалась тайна, то дети, по принципу происхождения (когда один из родителей – гражданин другого государства), могли находиться под защитой законодательства государства, гражданином которого является один из их родителей. На сегодня же оба родителя являются гражданами Украины, поэтому все дети имеют проездные документы Украины и пользуются исключительно ими, подчеркивается в заявлении.

Кроме того, авторы заявления отмечают, что "несмотря на то, что госпожа Екатерина ЮЩЕНКО родилась и длительное время жила, училась и работала в Соединенных Штатах Америки, она всегда гордилась своими украинскими корнями. Это стало определяющим в выборе профессии, сферы деятельности, и в конечном итоге – страны проживания".

"Будучи гражданкой США, госпожа Екатерина имела все социальные гарантии, которые предоставляет своим гражданам это государство. Она сознательно отказалась от гражданства США, понимая, что такой шаг лишит ее этих льгот. Сегодня факт отказа от гражданства другой страны ради гражданства Украины не является распространенным явлением и говорит о преданности Украине лица, совершившего это. Мы удивлены попытками инсинуаций на этом основании", говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, Е.ЮЩЕНКО призывает и других людей, которые имели гражданство других стран, или двойное гражданство, и должны отказаться от него, так же, как и она, публично, предоставить информацию СМИ и таким образом подтвердить свою преданность Украине.

Также пресс-служба Е.ЮЩЕНКО выражает удивление действиями некоторых украинских СМИ, которые обратились к ней за комментариями на этот счет. "Получив от нас ответ, что имеющиеся у них данные не отвечают действительности, и просьбу дождаться передачи копий официальных документов, они распространили неправдивую информацию. На наш взгляд, это не является примером высоких стандартов журналистской работы", говорится в заявлении.

"Очень досадно, что в нашей стране заложниками политической борьбы становятся дети и семья", - добавили в пресс-службе Е.ЮЩЕНКО.