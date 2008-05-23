Регионалы обещают в "своей" Конституции два языка

Народный депутат от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ не верит, что новая редакции Конституции будет принята.

"Я пессимистически отношусь к тому, что удастся принять новую Конституцию", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ в интервью донецкому Интернет-изданию "Остров".

В то же время он подчеркнул, что Партия регионов продолжает разработку своего проекта новой Конституции, и "никакого проекта БЮТ мы поддерживать не собираемся, как и любого другого…".

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что вариант новой Конституции от Партии регионов "будет приемлемым для украинского общества, снимет все противоречия между ветвями власти, и заставит политиков заниматься реальной экономикой".

"Я не могу рассказывать заранее, поскольку проект еще не готов окончательно. Точно скажу, что в Конституции будут широчайше представлены права местного самоуправления, будут самостоятельные, самодостаточные местные советы - от сельского до областного. Думаю, будет дано четкое понимание, как проводить референдум. Безусловно, будут защищены права наших избирателей в плане изменения 10 статьи Конституции – о двух государственных языках", - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также акцентировал, что проект Конституции Партии регионов решит проблему децентрализации власти.

"От портфеля полномочий центра должна остаться тонкая папка. И у Президента, и у правительства, и у Верховной Рады. Всё - на места. Киев – это тоже регион, как и любой другой в Украине. Пока не будет стимула к росту регионов, ничего не получится", - заключил Б.КОЛЕСНИКОВ.