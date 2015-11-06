Лукаш под стражей доставили в Печерский райсуд

Экс-министра юстиции Елену Лукаш привезли в Печерский райсуд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, Лукаш доставили под стражей в суд для избрания ей меры пресечения по ходатайству прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в СБУ 5 ноября заявили о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

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По данным Генпрокуратуры, Лукаш вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой исчезновения Лукаш указано 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября Лукаш сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания на должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия.

Генеральная прокуратура Украины настаивает на аресте Лукаш.