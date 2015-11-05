Задержание Лукаш – это акция отвлечения внимания от дела Корбана

«Ситуация с задержанием Лукаш напоминает советскую практику: когда продавали дефицитный товар, то заодно пытались реализовать то, что никому не нужно и продавали его «в нагрузку». Поэтому если мы посмотрим в контексте политической ситуации в Украине, то все эти задержания, которые произошли после Корбана, похоже, осуществляются просто для того, чтобы у общества сложилось впечатление, что правоохранительная система работает и работает беспристрастно – против всех, несмотря на их политические взгляды и предпочтения», – сказал Валентин Гладких.

Эксперт выразил недоумение, почему вопрос о Лукаш возник только сейчас и «почему власть ждала два года».

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«Еще один аспект дела Лукаш – это акция прикрытия. Перед общественностью ставится вопрос – вот вы все возмущаетесь задержанием Корбана, а теперь посмотрим, как вы будете реагировать на задержание Лукаш. То есть они ставят своеобразную растяжку: если защищать Корбана, то как реагировать на задержание представителя политического сегмента», – сказал Валентин Гладких.

Эксперт также подчеркнул, что вручение повесток Александру Вилкулу, Вадиму Новинскому и Натальи Королевской еще не является гарантией привлечения этих людей к ответственности и вынесения реальных приговоров суда. «Может получиться так, как с Ефремовым: «мурыжили-мурыжили», а потом сняли с него браслет и отпустили и дальше раскачивать ситуацию».