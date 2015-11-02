НТКУ планирует вечером дебаты с участием Филатова и Вилкула, последний пока не дал согласия

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор НТКУ Зураб Аласания.

"Сегодня в Днепропетровском национальном университете в 19:30 UA:ПЕРВЫЙ начинает прямой эфир национальных дебатов между кандидатами, которые вышли во второй тур: Борис Филатов - Александр Вилкул", - написал он.

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В то же время, по его мнению, в сложившейся ситуации "просто не будет", поскольку штаб Вилкула пока не дал согласия на участие своего кандидата.

"Штаб Александра Вилкула до сих пор не дал ни согласия, ни отказа от нее. Будем ждать до старта прямого эфира. В случае отсутствия одного из участников план Б предусматривает вдвое от запланованного сокращенное время (то есть, 35 мин.), и дебаты формата "все против одного". "Все" - это аудитория, эксперты, соцсети", - рассказал Аласания.

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Он прогнозирует, что Филатов, заранее официальным письмом согласившийся на участие в дебатах, "после вчерашних событий скорее всего будет пытаться использовать национальный эфир для высказывания позиции".

"Удастся ли удержать формат, который практически не содержит политических вопросов, - теперь зависит от модератора. Нисколько в нем не сомневаюсь - ибо это Сергей Рахманин", - написал гендиректор НТКУ.

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