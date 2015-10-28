Мяч в урне

К вопросу об особенностях избирательной кампании хотел бы добавить спортивный нюанс.

Во время борьбы за пост мэра Харькова один из претендентов, бизнесмен Юрий Сапронов, известный как меценат гольфа и тенниса, выделил 500 тыс. гривен на нужды персонала футбольного клуба «Металлист». Как известно, клуб в последнее время переживает большие проблемы, начавшиеся после побега из страны его президента, молодого олигарха Сергея Курченко. Помочь любимой команде многотысячной армии харьковских болельщиков – дело богоугодное.

Но в контексте предвыборной кампании такой благородный поступок вполне естественно расценили как предвыборный пиар и апелляцию к эмоциям болельщиков как избирателей.

Руководство «Металлиста» даже сочло необходимым выступить с заявлением на официальном сайте клуба «с напоминанием о том, что футбол в нашей стране в целом, и в Харькове, в частности, был и остается вне политики. Трибуны стадиона и его территория – не место для агитации, а сотрудники клуба – не часть предвыборной кампании политических сил. Также ФК «Металлист» хотел бы обратить внимание всех причастных к ажиотажу на тот факт, что подкуп избирателей в любой форме законодательно запрещен на территории Украины».

Нет, конечно, возможно, просто так совпало – порыв благородных чувств человека и то обстоятельство, что он именно в это время состязался за пост мэра города. Всякие же бывают совпадения, правда?

Впрочем, акт футбольного гуманизма не помог Юрию Сапронову – он остался только третьим.

А я подумал, что сегодня сложную ситуацию, нередко на грани исчезновения, переживает немалое количество украинских футбольных клубов высшего и первого дивизионов. То есть, площадка для предвыборных игр есть солидная. Вот бы, например, перед вторым туром выборов мэра в Запорожье кто-то из соискателей, а лучше – сразу оба, отвалили бы денег местному «Металлургу», который не имеет средств, чтобы заплатить за свет и воду на базе, за проезд на матчи, не говоря уже о долгах по зарплате игрокам и персоналу. Клуб находится в шаге от развала, лихорадочно ищет, кто бы его купил, и был бы рад любой зашедшей на счет сумме.

Спаситель любимого футбольного клуба – большой плюс в электоральную карму. Но отнюдь не гарантия успеха.

Вообще привлечение в контексте избирательных кампаний спортивных знаменитостей имеет давние традиции. Еще в 1930-е годы, например, чемпиона мира по боксу в тяжелом весе легендарного Джо Луиса соблазнили агитировать на президентских выборах в поддержку республиканского кандидата Уэнделла Уилки против самого Франклина Рузвельта. Кстати, неудачно.

Да что так далеко ходить. Вспомним, как в конце 1990-х звезды киевского «Динамо» во главе с великим Лобановским призывали киевлян отдать свои голоса за Григория Суркиса на выборах мэра столицы. Или как Андрей Шевченко торговал лицом в пользу партии Натальи Королевской «Украина – Вперед!». И все с тем же негативным результатом.

То есть, не стоит преувеличивать фактор спортивных симпатий на выборах.

Да, в общем-то, никто и не преувеличивает, к сожалению. И спасение утопающих даже во время выборов по-прежнему остается делом самих утопающих.