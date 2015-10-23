Яценюк: позиция правительства - заменить все 9 тысяч судей

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в рамках работы украинско-немецкого делового форума.

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Он сообщил, что кадровая замена судейского корпуса предполагает увольнение 9 тыс. действующих судей.

"Вопрос борьбы с коррупцией лежит в наличии жесткой политической воли президента, правительства и парламента. Надо провести судебную реформу. И когда я говорю о судебной реформе - это не провести технический ремонт. Позиция правительства - в необходимости замены всех 9 тыс. украинских коррумпированных судей", - сказал Яценюк, добавив, что власти Украины едины в желании провести "самую радикальную судебную реформу".

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Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Кабинет министров утвердил принципы судебной реформы, включающие полную кадровую замену судейского корпуса и упрощение системы судов. По его словам, ключевой принцип судебной реформы - перезагрузка персонального состава судей, который формировался на протяжении последних 20 лет не по принципу прозрачности и транспарентности, а совсем по другим принципам, что стало причиной огромной коррупционной составляющей.