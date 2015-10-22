Соболев угрожает Порошенко устроить новое восстание из-за "реставрации системы Януковича"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я публично предупреждаю президента Украины: если закон об очищении власти будет отменен, как законодатель я больше не буду тратить время на законы. Я сосредоточусь на подготовке нового восстания, которое остановит реставрацию системы Януковича", - анонсировал Соболев.

Читайте такжеЛюстрация не дала эффекта, которого ожидало общество - представитель Украины в ВК

Председатель комитета по противодействию коррупции подчеркнул, что побуждают его к новой революции действия Петра Порошенко.

"Я большой сторонник эволюционных изменений в Украине. Но если Вы и Ваши партнеры, Петр Алексеевич, делаете такие изменения невозможны, придется вернуться к революционным", - написал он.

Одной из ключевых целей этого восстания, по словам депутата, будет набор заново всех судей.

Читайте такжеВ Минюсте заявляют о случаях коррупции в органах власти при проведении люстрации

"И наказание нынешних преступников в мантиях, которые уже два года уничтожают запрос общества на правосудие. В том числе наказание наконец понесут судьи Конституционного суда, которые давали Януковичу диктаторские полномочия, а теперь рассматривают отмену люстрации его режима", - подчеркнул политик.

По мнению Соболева, они носят мантии судей КС исключительно благодаря бездеятельности Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины, руководители которых назначаются президентом.

Читайте такжеКС отказался перенести рассмотрение дела относительно конституционности положений закона о люстрации

"И возбужденное против судей КС сразу после Евромайдана дело о посягательстве на конституционный строй этими руководителями до сих пор не доведено до суда. Как и дела о расстреле Небесной сотни, преступной халатности руководителей Генштаба в этой войне за независимость и дела о топ-коррупции", - отметил он.