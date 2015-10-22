Соболев угрожает Порошенко устроить новое восстание из-за "реставрации системы Януковича"
Председатель парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, заместитель председателя фракции "Сапомоміч" Егор Соболев обещает устроить в стране новое восстание, если будет отменен закон о люстрации.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я публично предупреждаю президента Украины: если закон об очищении власти будет отменен, как законодатель я больше не буду тратить время на законы. Я сосредоточусь на подготовке нового восстания, которое остановит реставрацию системы Януковича", - анонсировал Соболев.
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Председатель комитета по противодействию коррупции подчеркнул, что побуждают его к новой революции действия Петра Порошенко.
"Я большой сторонник эволюционных изменений в Украине. Но если Вы и Ваши партнеры, Петр Алексеевич, делаете такие изменения невозможны, придется вернуться к революционным", - написал он.
Одной из ключевых целей этого восстания, по словам депутата, будет набор заново всех судей.
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"И наказание нынешних преступников в мантиях, которые уже два года уничтожают запрос общества на правосудие. В том числе наказание наконец понесут судьи Конституционного суда, которые давали Януковичу диктаторские полномочия, а теперь рассматривают отмену люстрации его режима", - подчеркнул политик.
По мнению Соболева, они носят мантии судей КС исключительно благодаря бездеятельности Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины, руководители которых назначаются президентом.
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"И возбужденное против судей КС сразу после Евромайдана дело о посягательстве на конституционный строй этими руководителями до сих пор не доведено до суда. Как и дела о расстреле Небесной сотни, преступной халатности руководителей Генштаба в этой войне за независимость и дела о топ-коррупции", - отметил он.