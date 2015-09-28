Россия оказывает военно-техническую помощь Сирии и Ираку – Путин
Президент РФ Путин заявил, что Россия оказывает военно-техническую помощь Сирии и Ираку, а также «другим странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
«Россия всегда твердо и последовательно выступала против терроризма во всех его формах. Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку, и Сирии, другим странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками», - отметил Путин.
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Он подчеркнул, что РФ считает большой ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями и правительственной армией, которая сражается с террором.
По его словам, нужно признать, что кроме правительственных войск президента Сирии Ассада, а также курдского ополчения в Сирии с Исламским государством реально никто не борется.
«Мы знаем все проблемы региона, все противоречия. Но нужно все-таки исходить из реалий», - сказал он.
При этом он заявил, что само «Исламское государство» возникло не на пустом месте.
«Его также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов», - отметил Путин.
«Создав плацдарм против Сирии и Ирака, ИГ активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и только этими странами явно не ограничивается. Положение дел более чем опасное», - добавил российский лидер.
Он заявил, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привел к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами.
«Под знаменами так называемого «Исламского государства» уже воюют десятки тысяч боевиков, в их числе - иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу», - подчеркнул Путин.