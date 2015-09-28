США не могут в одиночку решать проблемы всей планеты - Обама

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Независимо от мощи наших вооруженных сил и экономики, США не могут в одиночку решать проблемы всей планеты. В Ираке мы извлекли сложные уроки. Наши воины и наши деньги не улучшат условия в другом государстве. Без помощи других стран мы не добьемся успеха», - заявил Обама.

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«В современном мире диктатуры нестабильны и диктаторы сегодняшнего дня становятся искрами для революций завтра», - отметил президент США.

Как сообщал УНИАН, в своем выступлении Обама назвал президента Сирии Асада тираном.